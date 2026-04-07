Fiuggi spaccata da 60mila euro in un negozio di ottica | incastrata la banda dell' ariete cinque arresti

A Frosinone, cinque cittadini rumeni sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto un furto aggravato in un negozio di ottica. Durante le indagini, durate sei mesi, è stata raccolta la prova che la banda utilizzava un ariete per forzare le vetrine e rubare circa 60 mila euro di merce. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere tra Frosinone e Fiuggi, che ha portato all’arresto di altrettanti cittadini rumeni senza fissa dimora, accusati di furto aggravato ai danni di un negozio di ottica. L’azione è stata eseguita il 27 marzo, a seguito di una lunga indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone. Operazione coordinata tra Squadra Mobile e Commissariato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la complessa attività investigativa ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Frosinone e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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