Spaccata al negozio di ottica rubano occhiali per 150mila euro | ladri in fuga bloccati a Bologna Le trasferte dalla Romania per i furti

PADOVA - Spaccata all'alba del 3 marzo in pieno centro a Padova, dove una banda di ladri ha assaltato il negozio di ottica Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della Libertà rubando occhiali griffati per 150mila euro. La polizia è riuscita a bloccarli e ammanettarli a Bologna: si tratta di un gruppo criminale transfrontaliero, attivo tra Italia e Romania, specializzato nei furti ai danni di negozi di questo tipo. Gli arrestati sono quattro uomini di nazionalità romena. L'assalto La spaccata è stata commessa alle 4.30 di martedì quando i banditi, utilizzando un tombino in ghisa prelevato dalla vicina Riviera Mugnai, hanno sfondato la vetrata del negozio e razziato 600 paia di occhiali da vista e da sole. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Spaccata al negozio cinese, i ladri in fuga con il bottino da 40mila euro: spariti giochi e cellulari. «Tutto è stato studiato»PADOVA - Spaccata nella notte tra domenica e lunedì al megastore cinese ItaCasa di via dell'Ippodromo tra Ponte di Brenta e Mortise.

Padova, maxi furto con spaccata in un negozio di ottica: banda inseguita fino a Bologna e arrestataUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni di negozi di ottica.

