Altra richiesta di ritirare gli aumenti delle tasse dal 2027 altro no dalla maggioranza | duello Proietti-Tesei

La maggioranza regionale ha respinto ancora una volta la proposta di sospendere gli aumenti delle tasse previsti dal 2027. La mozione, sostenuta da esponenti di diverse forze di centrodestra, chiedeva il ritiro immediato della manovra fiscale regionale, ma è stata bocciata durante l'ultimo voto. La discussione ha visto protagonisti i rappresentanti politici, con interventi che hanno evidenziato divisioni interne e posizioni contrapposte sulla questione fiscale. La richiesta di modifica della manovra rimane dunque senza effetti ufficiali.

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