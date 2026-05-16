Questa mattina, il sindaco ha annunciato gli aumenti delle addizionali regionali per la regione, destinati a coprire il deficit del settore sanitario. Si tratta di un intervento volto a compensare le mancanze di bilancio e garantire i servizi sanitari. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sulle cifre o sulle modalità di applicazione. La misura riguarda tutte le categorie di contribuenti e si inserisce in un quadro di interventi per riequilibrare le finanze regionali.

Decaro questa mattina ha mostrato gli aumenti degli addizionali regionali per coprire il buco di bilancio presente sulla sanità pugliese. Secondo le simulazioni della Regione e riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, questa manovra comporterà aumenti mensili del carico Irpef di 4,17 euro al mese per redditi lordi tra i 15 e i 28mila euro (l'addizionale salirà dallo 0,2% allo 0,9%), 19,33 euro al mese per redditi lordi tra i 28 e i 50mila euro annui (l'addizionale salirà dallo 0,4% al 2%), e 66,62 euro o più per redditi tra i 50 e i 100mila euro lordi annui (salirà dallo 0,62% al 2,1%). «Oltre il 70% dei pugliesi non avrà un aumento o avrà un aumento limitato a circa 4 euro al mese», sostiene il presidente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia, ecco gli aumenti delle tasse per coprire il deficit sanitario

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