Dibattito bilancio maggioranza | Obiettivi centrati Minoranza | Aumento delle multe e tasse

Nella discussione sul bilancio 2025, la maggioranza ha affermato che gli obiettivi sono stati raggiunti, mentre la minoranza ha criticato l’aumento di multe e tasse. Dietro i numeri riportati nel rendiconto ci sono spese per servizi sociali, cura del territorio, mobilità, scuole, cultura, sicurezza urbana e miglioramento della qualità della vita. Entrambe le parti hanno espresso posizioni contrastanti sui risultati e sulle priorità dell’amministrazione.

"Dietro i numeri del bilancio (rendiconto 2025, ndr) ci sono servizi sociali, cura del territorio, mobilità, scuole, cultura, sicurezza urbana e qualità della vita. Per noi il bilancio è anche uno strumento per costruire fiducia, sviluppo e coesione": lo ha affermato in aula la sindaca di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Deliberato il consuntivo 2025, il sindaco: "Bilancio sano, qualità nei servizi senza aumento di tasse"Deliberato dalla Giunta comunale di Pisa il rendiconto della gestione 2025, che sarà ora sottoposto all’esame del Consiglio comunale. "Congelare l’aumento delle tasse". La richiesta del Comune alla RegioneLa maggioranza di centrodestra ha approvato in consiglio comunale una mozione con la quale si chiede alla giunta regionale una proposta di disegno di... Una raccolta di contenuti Consiglio approva variazione, scontro maggioranza e opposizioneE' stato un muro contro muro tra maggioranza e opposizione il dibattito sulla variazione al bilancio della Regione da 37,3 milioni di euro, approvata dal Consiglio Valle con 19 voti a favore e 15 aste ... ansa.it Bilancio UE, crisi energetica e Ucraina: i temi alla plenaria dell’EurocameraLa proposta di PPE, S&D e Renew sul nuovo bilancio UE - che si discuterà alla prossima plenaria del Parlamento Europeo - propone di alzare all'1,27% del Pdl il contributo degli Stati membri. Sulla cri ... eunews.it