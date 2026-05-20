Amburgo Altmaier abbatte Shelton | il tedesco vince dopo una battaglia

Nel torneo di Amburgo, il tedesco ha conquistato la vittoria contro l’avversario dopo un incontro combattuto. Dopo aver perso il primo set, il giocatore tedesco ha saputo reagire e ribaltare il risultato nel corso del secondo e del terzo set. L’americano ha accusato un crollo di prestazione nel momento più importante, portando il suo avversario a chiudere il match con un punteggio favorevole. L’evento ha visto un cambio di ritmo nel secondo set, che ha deciso l’esito finale del confronto.

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? Punti chiave Come ha fatto Altmaier a ribaltare il match dopo il primo set?. Perché la prestazione di Shelton è crollata nel momento decisivo?. Quali altri favoriti hanno faticato a superare i propri avversari?. Perché il match tra Paul ed Etcheverry è stato sospeso?.? In Breve Auger-Aliassime batte Kopriva 7-5 6-1 con 8 ace totali.. Khachanov rimonta Gaston 3-6 6-3 7-6(4) dopo un iniziale 0-5.. Humbert supera l'invitato Engel 6-3 3-6 7-6(2) in tre set.. Match Paul-Etcheverry sospeso ad Amburgo per mancanza di luce naturale.. Daniel Altmaier ha sconfitto Ben Shelton con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-4 sul campo centrale dell’ATP Amburgo, eliminando la testa di serie numero 2 dopo una battaglia durata due ore e cinquanta minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amburgo, Altmaier abbatte Shelton: il tedesco vince dopo una battaglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ATP Amburgo 2026, Altmaier elimina Shelton. Avanti Darderi e Auger-Aliassime, fuori Cobolli IBI 26, Zverev vince il derby tedesco contro AltmaierAlexander Zverev, due volte campione agli Internazionali BNL d’Italia, ha vinto il derby tedesco contro Daniel Altmaier conquistando il pass per il... ATP Amburgo 2026, Altmaier elimina Shelton. Avanti Darderi e Auger-Aliassime, fuori CobolliGiornata in chiaroscuro per il tennis italiano nell'ATP 500 di Amburgo. Da una parte la vittoria all'esordio di Luciano Darderi e dall'altra la brutta ... oasport.it ATP Amburgo: Shelton eliminato a sorpresa, sospesa Paul-EtcheverryTennis - ATP | Il numero 6 al mondo viene sconfitto dal padrone di casa Altmaier. Avanti Auger-Aliassime, Khachanov e Humbert ... ubitennis.com