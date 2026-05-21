Altalene rotte rifiuti e promesse mancate | il viaggio amaro nelle aree giochi fantasma di Napoli
A Napoli, alcune aree giochi presentano strutture rotte e vandalizzate, con altalene e scivoli danneggiati. Le pavimentazioni sono deteriorate e l’erba cresce in modo eccessivo, mentre i rifiuti si accumulano da giorni nelle vicinanze. La presenza di aree abbandonate e trascurate si nota anche nei punti dedicati ai bambini, dove le promesse di manutenzione e sicurezza non sono state mantenute. I residenti segnalano frequentemente il degrado di questi spazi pubblici ormai in stato di abbandono.
Altalene rotte, scivoli vandalizzati, pavimentazioni danneggiate, erba alta e rifiuti lasciati per giorni vicino alle aree giochi. In diversi quartieri di Napoli portare i bambini al parco è diventato sempre più complicato. Da tempo residenti e famiglie segnalano problemi di manutenzione e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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