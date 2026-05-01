La Rai richiama Ranucci all’ordine Sono stato troppo generoso

La Rai ha richiamato il giornalista dopo alcune dichiarazioni fatte nel corso di una trasmissione televisiva condotta da Bianca Berlinguer. Il giornalista ha risposto sostenendo di essersi mostrato troppo permissivo in passato. La contestazione di viale Mazzini si riferisce a alcune uscite durante la diretta, che hanno suscitato discussioni all’interno della rete. Il caso ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, generando commenti e polemiche sui social.

«Caro Sigfrido, voglio richiamare la tua attenzione sulle dichiarazioni da te rese nel corso della trasmissione di un’emittente concorrente di cui sei stato ospite e in particolare sulle affermazioni concernenti il ministro della Giustizia Nordio». Comincia così la lettera di Paolo Corsini a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report che martedì scorso, nello studio di È sempre Cartabianca, ha detto che il Guardasigilli ha visitato il ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Si tratta di una «lettera dialettica» del direttore degli Approfondimenti da cui dipende il programma di Rai 3, seguita a un colloquio telefonico intercorso tra Ranucci e Corsini, e giudicato da quest’ultimo non risolutivo.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Rai richiama Ranucci all’ordine. «Sono stato troppo generoso...» Notizie correlate Leggi anche: Rai richiama Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio Rai richiama Ranucci con una lettera: “Verificare le fonti”. Floridia interviene ‘richiamo politico’Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai, ha mandato una lettera aSigfrido Ranucci, richiamandolo per una condotta avutaquando è stato ospite aE’... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: E la Rai richiama Ranucci per le parole su Nordio in Uruguay. Le reazioni: prova del bavaglio; Caso Minetti, la Rai richiama Ranucci per l'accusa in tv a Nordio. Insorgono le opposizioni; Il caso-Minetti, la Rai richiama Ranucci per le sue dichiarazioni a Mediaset sul Guardasigilli Nordio; La Rai richiama Ranucci per le frasi su Nordio. Il giornalista, 'non lo temo'. Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioNell'ultima puntata di È sempre Cartabianca. Il giornalista: 'La libertà di informazione è un valore inalienabile'. Floridia: 'Chiederò chiarimenti all'azienda' (ANSA) ... ansa.it La Rai richiama Ranucci per le frasi su Nordio. Il giornalista, 'non lo temo'Un richiamo a Sigfrido Ranucci per le affermazioni sulla possibile presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. ansa.it La Rai richiama Sigfrido Ranucci: notizia non verificata e stop alla tutela legale se Nordio querela Il giornalista di Report ha ricevuto una lettera di richiamo per alcune affermazioni rese a "È sempre Cartabianca", su Rete4; Floridia denuncia un atto politico e in - facebook.com facebook Il caso-Minetti, la Rai “richiama” Ranucci per le sue dichiarazioni a Mediaset sul Guardasigilli Nordio di @aciapparoni x.com