Il dibattito sui treni francesi di alta velocità si riaccende con la proposta di un TGV a due piani previsto nel 2027, sviluppato dall'azienda ferroviaria francese. Rfi ha segnalato che alcuni tunnel storici italiani potrebbero non essere compatibili con questa tipologia di treno, sollevando dubbi sulla possibilità di integrare il nuovo treno nella rete ferroviaria locale.

Il treno a due piani di Sncf previsto dal 2027 riaccende lo scontro sulla rete ferroviaria. Secondo Rfi alcuni tunnel storici potrebbero non essere compatibili. Il via libera dell'Autorità dei Trasporti, mentre il Tar chiede motivazioni più solide Prosegue il confronto tra il Gruppo Fs e i francesi di Sncf sulla futura concorrenza nell’alta velocità italiana. Al centro degli scontri c’è il TGV a due piani che la compagnia transalpina punta a far circolare dal settembre 2027 sulle tratte Torino-Venezia e Torino-Roma via Milano. Un progetto che introdurrebbe un nuovo competitor accanto ai Frecciarossa e ai treni di Italo. La questione principale riguarda, però, le dimensioni del convoglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alta velocità, dibattito sui treni francesi: “Il TGV è troppo alto per le gallerie italiane”

