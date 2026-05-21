Alta velocità Legacoop chiama a raccolta i sindaci romagnoli | Subito un tavolo o vincerà il campanilismo

Legacoop ha deciso di coinvolgere i sindaci della Romagna in un incontro urgente per discutere delle opere di alta velocità ferroviaria. La richiesta arriva dopo che alcune comunità hanno espresso preoccupazioni e resistenze riguardo al progetto, evidenziando divisioni tra diverse amministrazioni locali. La presenza di tensioni tra i territori e le scelte infrastrutturali ha portato a un appello affinché si istituisca un tavolo di confronto rapido, per evitare che le divergenze si trasformino in ostacoli concreti alla realizzazione delle opere.

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