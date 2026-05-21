Alta velocità Legacoop chiama a raccolta i sindaci romagnoli | Subito un tavolo o vincerà il campanilismo
Legacoop ha deciso di coinvolgere i sindaci della Romagna in un incontro urgente per discutere delle opere di alta velocità ferroviaria. La richiesta arriva dopo che alcune comunità hanno espresso preoccupazioni e resistenze riguardo al progetto, evidenziando divisioni tra diverse amministrazioni locali. La presenza di tensioni tra i territori e le scelte infrastrutturali ha portato a un appello affinché si istituisca un tavolo di confronto rapido, per evitare che le divergenze si trasformino in ostacoli concreti alla realizzazione delle opere.
“Non ci piace che le ombre del campanilismo si proiettino lungo tutto il dibattito sull’Alta Velocità in Romagna. È una visione miope, che purtroppo torna in maniera ciclica ad offuscare lo sguardo della politica”, così interviene Legacoop Romagna sulla proposta della deputata Alice Buonguerrieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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