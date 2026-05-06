A che punto è la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna di 3 anni fa

A tre anni dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, si continuano ad affrontare i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza delle aree danneggiate. Sono stati avviati interventi di ripristino delle infrastrutture di trasporto e di sistemi di mitigazione del rischio. Le autorità stanno monitorando le procedure di ricostruzione e verificando lo stato dei cantieri aperti nelle zone più colpite.

Bologna, 6 maggio 2026 - Ricostruzione, mitigazione del rischio, sostenibilità dei territori e delle infrastrutture di trasporto. Questi i temi toccati questa mattina in Regione durante il convegno che ha descritto opera per opera lo stato della ricostruzione di quei terreni martoriati dalla serie devastante di alluvioni del maggio 2023. Fatti che causarono 17 morti, in particolare nel territorio romagnolo. Il ricordo e il dolore di un fatto senza precedenti. Gli 8,5 miliardi di danni, certificati anche dall’Unione Europea. Una regione che si scopre all’improvviso fragile. Morelli, sottosegretario presidenza del Consiglio: “Il governo ha avviato un piano decennale da 115,5 miliardi di euro”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A che punto è la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna di 3 anni fa Evento meteo rilevante in arrivo in Emilia Romagna Notizie correlate Alluvione, un anno dopo, la Regione fa il punto sugli interventi: 20 opere per 19 milioni di investimentiIl sottosegretario Dika: "Lavoriamo insieme per realizzare quelle opere di difesa idraulica che aiutino i cittadini a sentirsi sicuri" In quelle ore... Alluvione in Romagna 3 anni dopo, case e aziende: 850 milioni di danni. “Smaltito il doppio delle pratiche”Bologna, 6 maggio 2026 - Ricorrono in queste ore i tre anni dalla prima, devastante alluvione in Romagna: 2-4 maggio e 16-17 maggio 2023. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Alcol in gravidanza, la Regione Emilia-Romagna prima in Italia a contrastarne gli effetti sulla salute di mamma a bambino; Nautica, l’Emilia-Romagna accelera: distretto da 1,6 miliardi che punta su premium e lusso; U17: Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo; Emilia-Romagna. Pareggio di bilancio e liste d’attesa: Opposizioni attaccano, l’assessorato smentisce. L'Emilia Romagna si prepara all'assemblea nazionale del movimento Futuro Nazionale con VannacciDomenica 17 maggio si terrà a Bologna un incontro conviviale che riunirà i referenti dei comitati dell’Emilia?Romagna. L’appuntamento rappresenta un momento di coordinamento tra le diverse realtà prov ... parmatoday.it L’Emilia-Romagna è sempre più una destinazione turistica capace di stare sul mercato con un’offerta riconoscibile e competitiva. I dati del ponte del 1° maggio indicano una crescita rispetto al 2025, con una domanda diffusa su tutto il territorio. Dalla Riviera, c - facebook.com facebook L’Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della royal family. Lo scorso anno ad aprile la visita di Carlo e Camilla a Ravenna, quest’anno, tra pochi giorni, Kate Middleton a Reggio Emilia x.com