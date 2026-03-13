Torre Santa Susanna parte progetto Orizzonti for work | lavoro formazione e inclusione

Il Comune di Torre Santa Susanna ha dato il via al progetto “Orizzonti for work”, un’iniziativa finanziata dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso Pubblico “Punti cardiali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” (PR FESR-FSE+ 2021-2027). L’obiettivo è promuovere opportunità di lavoro, formazione e inclusione sociale. L’avvio ufficiale è stato annunciato dall’amministrazione comunale.

Obiettivo valorizzare il capitale umano del territorio attraverso diverse linee d'intervento principali, partendo dallo sportello informativo TORRE SANTA SUSANNA - Il Comune di Torre Santa Susanna annuncia l’avvio ufficiale di “Orizzonti for work”, un’iniziativa strategica finanziata nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Punti cardiali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia (PR FESR-FSE+ 2021-2027). Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di orientamento locale, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostenendo i cittadini — in particolare giovani, disoccupati di lunga durata e soggetti fragili — nei loro percorsi di crescita professionale e inserimento lavorativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Torre Santa Susanna: incontro pubblico per il "No" al referendum costituzionaleIl Comitato Società civile organizza un confronto sui rischi della riforma Nordio-Meloni per l'indipendenza della magistratura. Leggi anche: Sfilate saltate per maltempo: torna il Carnevale a Torre Santa Susanna e Mesagne Una selezione di notizie su Torre Santa Susanna Temi più discussi: Torre Santa Susanna: incontro pubblico per il No al referendum costituzionale; Non solo scaffali: a Torre Santa Susanna nasce una biblioteca con 20 milioni di libri a portata di mano; Torre Santa Susanna | Live music - il figlio di Margaret; WEEKEND RECAP – Marcia, Disabato campione di mezza maratona e due Cadette pugliesi sul podio. 27 titoli Master indoor. Sparatoria a Torre Santa Susanna: fermato un giovane, uno è latitanteDovranno rispondere di tentato omicidio due 25enni di Torre S. Susanna per i colpi d'arma da fuoco esplosi nella serata di ieri, 27 giugno, all'indirizzo di V.D., 25enne di Torre Santa Susanna, in via ... lagazzettadelmezzogiorno.it C'è Posta per Te, la storia di Maria da Torre Santa Susanna: i sacrifici della mamma salentina e la sorpresa degli attori turchiUna storia di riscatto e sacrifici che arriva dal cuore del brindisino ha aperto la puntata di sabato 24 gennaio di C’è posta per te. Maria, mamma single di Torre Santa Susanna, è stata la ... quotidianodipuglia.it Il Capo di Leuca esce sconfitto da Torre Santa Susanna dopo una buona gara contro la Virtus Erchie: finisce 3-1 per i padroni di casa. Al vantaggio grigioverde dal dischetto, i gialloblù rispondono con il diagonale sinistro di Negro ben imbeccato da Sansò: - facebook.com facebook