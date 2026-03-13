I musulmani invitano la città a festeggiare la fine del Ramadan | Vi aspettiamo allo Slow Park

I musulmani della città invitano la comunità a partecipare alla festa di fine Ramadan nello Slow Park. In un comunicato del Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, si annuncia che alla celebrazione dell’Eid prenderanno parte il vescovo di Foggia-Bovino, la sindaca di Foggia e la vicesindaca. La partecipazione di queste figure è stata confermata per l’evento.

Secondo quanto si legge in un comunicato inviato agli organi di stampa dal Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, il vescovo di Foggia-Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e la vicesindaca Lucia Aprile, parteciperanno alla celebrazione dell’Eid al-Fitr, la festa che conclude il mese sacro di Ramadan. L’evento si terrà venerdì 20 marzo 2026 a partire dalle 8 presso lo Slow Park in Viale Manfredi. “La presenza congiunta delle istituzioni civili e religiose conferisce alla ricorrenza un valore simbolico di grande rilievo, poiché testimonia la volontà comune di promuovere una città fondata sul rispetto reciproco e sulla collaborazione tra le diverse componenti sociali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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