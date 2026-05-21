All' ex Tipografia Savio un incontro sul fine vita
Giovedì 28 maggio alle 18 si terrà un incontro presso l'ex Tipografia Savio dedicato alle questioni sul fine vita. Due esperti approfondiranno le possibilità di espressione di scelte di libertà, come il testamento biologico e le disposizioni anticipate di trattamento. Verranno discussi anche il piano condiviso di cure e le modalità con cui le persone possono comunicare le proprie volontà riguardo alle cure mediche nel momento in cui non fossero più in grado di farlo. La discussione si concentrerà sugli aspetti pratici e legali di queste decisioni.
Le scelte di libertà che si possono esprimere (o sarebbe desiderabile poter esprimere) in merito al fine vita, ricapitolate in un incontro con due esperti del tema: giovedì 28 maggio alle 18 si parlerà di “testamento biologico” (disposizioni anticipate di trattamento), piano condiviso di cure. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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