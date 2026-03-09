Al Circolo SMS di Rifredi l' evento Fine vita 10 anni di diritti incontro decennale per la legge sul fine vita

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00, presso la Sala Chalet SMS di Rifredi a Firenze, si terrà un evento dedicato ai dieci anni della legge sul fine vita. L'iniziativa è organizzata dal comitato cittadino di Possibile Firenze e sarà ospitata presso la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi. L'incontro intende approfondire il tema dei diritti legati alle decisioni sul fine vita.

Sabato 14 Marzo 2026, ore 15:00 - Sala Chalet SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze: il comitato cittadino di Possibile Firenze ospita presso la Sala Chalet della Società di Mutuo Soccorso di Rifredi l'evento "Fine vita, 10 anni di diritti", incontro decennale per la legge sul fine vita (2016-2026).Uno spazio per scambiare liberamente idee, contatti e opinioni senza discriminazioni di genere, disabilità, età, discendenza, orientamento sessuale e classe sociale.I temi e le ospitiPossibile e Associazione Luca Coscioni Firenze presentano un incontro pubblico per raccontare i progressi del diritto all'eutanasia, 10 anni dopo l'incontro a cui parteciparono Mina Welby (ALC), Andrea Bigalli (Libera), Beatrice Brignone (Possibile) e altre persone ospiti.