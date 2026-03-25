Clusone un incontro con Giuseppe Remuzzi per riflettere sul fine vita

A Clusone si è svolto un incontro con il medico e ricercatore Giuseppe Remuzzi, dedicato al tema del fine vita. L'evento ha riunito pubblico e specialisti per discutere delle questioni legate alla fine della vita, offrendo un'occasione di confronto su un argomento spesso considerato difficile. La serata ha visto interventi e riflessioni sul modo in cui si affrontano le scelte e le responsabilità in questo delicato ambito.

Una riflessione ed un invito a confrontarsi con un tema che pochi hanno la forza di affrontare e che spesso, immersi nella frenesia quotidiana, tendiamo ad evitare: questo vuole essere l’incontro di lunedì 30 marzo con il professor Giuseppe Remuzzi per riflettere sulla morte, sul significato della vita e su come possiamo affrontare la nostra mortalità, argomenti che costituiscono anche l’oggetto dell’ultimo libro del direttore dell’Istituto ‘Mario Negri’, “In punta di piedi”, in cui egli ci sollecita a considerare la dignità in ogni fase della vita, in particolare quando ci avviciniamo al suo termine, superando il tabu che circonda la fine dell’esistenza; e a vedere la morte non come un nemico ma come un passaggio naturale che merita, appunto, dignità e rispetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Fine vita, a Mapello dialogo con Giuseppe RemuzziVenerdì 20 febbraio alle 21 all’Auditorium Papa Giovanni XXIII, a Mapello, si terrà un incontro dal titolo “Vita, cura, scelta: dialogo sul fine... Al Circolo SMS di Rifredi l'evento “Fine vita, 10 anni di diritti”, incontro decennale per la legge sul fine vitaSabato 14 Marzo 2026, ore 15:00 - Sala Chalet SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze: il comitato cittadino di Possibile Firenze... Altri aggiornamenti su Giuseppe Remuzzi Argomenti discussi: Riflessioni sul fine vita - Associazione Culturale Il Testimone - eventi. Testamento biologico. Il 17 febbraio confronto a Como con Giuseppe RemuzziL'Associazione dell’Hospice San Martino di Como ha organizzato quest'incontro aperto al pubblico per far conoscere l’idea del testamento biologico, dei suoi possibili contenuti e delle sue motivazioni ... quotidianosanita.it Fine vita, a Mapello dialogo con Giuseppe RemuzziVenerdì 20 febbraio alle 21 all’Auditorium Papa Giovanni XXIII, a Mapello, si terrà un incontro dal titolo Vita, cura, scelta: dialogo sul fine vita. Interverrà il professor Giuseppe Remuzzi, ... bergamonews.it