Eta Union Berlino insulti sessisti dopo la nomina dell’allenatrice! Il club condanna | Incredibili e imbarazzanti Ecco cos’è successo

L’Union Berlino ha annunciato ufficialmente la nomina di Marie-Louise Eta come nuova allenatrice. Subito dopo la comunicazione, alcuni utenti hanno rivolto insulti sessisti sui social media. Il club ha condannato le parole offensive, definendole incredibili e imbarazzanti. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e rappresentanti sportivi, mentre sui social sono continuate le reazioni alle parole di insulti rivolti alla nuova allenatrice.

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