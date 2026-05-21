Il presidente di una squadra di calcio sta valutando le prossime decisioni riguardanti lo staff tecnico e la direzione sportiva in vista della prossima stagione. Attualmente, si concentra sulla scelta del nuovo allenatore, mentre sono in corso discussioni interne sulle strategie da adottare. Le decisioni saranno comunicate nelle prossime settimane, dopo un’attenta analisi delle opzioni disponibili e delle esigenze del team. Non sono ancora state annunciate le eventuali novità in questo ambito.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è impegnato nella difficile scelta del nuovo allenatore per la panchina del Napoli e sulla possibile scelta del nuovo direttore sportivo. Secondo il giornalista Valter De Maggio, il Napoli quest’estate potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione. Antonio Conte sembra ormai ad un passo dall’addio e Aurelio De Laurentiis sta già portando avanti il casting per il suo erede e tra i nomi di Sarri e Allegri spunta anche quello di Raffaele Palladino. Inoltre, sempre stando a quanto sottolineato dal giornalista, la Roma continua ad insistere per Manna, con il patron che potrebbe scegliere Sogliano come erede del direttore sportivo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allenatore e Direttore sportivo: De Laurentiis valuta le prossime mosse da fare

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