A Roma si stanno svolgendo i casting per il nuovo direttore sportivo del club. Tra i candidati, Giovanni Manna ha ottenuto la preferenza di gran lunga superiore agli altri. Tuttavia, si segnala anche la presenza di un possibile ostacolo legato alla relazione tra il club e il presidente di un’altra squadra di Serie A. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni.

Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Caso arbitri, le prossime mosse: Gervasoni pronto a rispondere al pm, Rocchi verso il silenzio.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, casting per il nuovo direttore sportivo giallorosso: Manna supera tutti, spunta il nodo De Laurentiis

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