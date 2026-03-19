Oggi alla Continassa sono arrivate alcune novità sugli infortunati della Juventus. Thuram ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, mentre ci sono aggiornamenti relativi a Vlahovic e Milik. La situazione degli attaccanti sta cambiando, anche se non ci sono dettagli specifici sulle tempistiche di recupero. La squadra si prepara quindi a gestire le assenze e le possibili rotazioni in vista delle prossime partite.

di Marco Baridon Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Vediamo insieme che cosa è successo oggi alla Continassa. La Juve prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Sassuolo con importanti novità dal campo. Secondo quanto appreso da , Khephren Thuram è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Il giocatore ha smaltito definitivamente il fastidio alla caviglia che lo aveva frenato nei giorni scorsi. CONTINASSA JUVE LIVE Diverso il discorso per gli attaccanti: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno svolto una seduta personalizzata. Si tratta di una gestione programmata dei carichi di lavoro per preservarne la condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Cos’è successo oggi alla Continassa

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