Il Palermo chiama i tifosi al Barbera lunedì allenamento a porte aperte

Il Palermo ha annunciato che lunedì 11 maggio terrà un allenamento aperto al pubblico presso lo stadio Renzo Barbera. L'iniziativa permette ai tifosi di assistere dal vivo alla sessione di allenamento della squadra, senza restrizioni di accesso. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e mira a coinvolgere i sostenitori in un momento di sport e passione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui