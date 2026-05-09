Il Palermo chiama i tifosi al Barbera lunedì allenamento a porte aperte
Il Palermo ha annunciato che lunedì 11 maggio terrà un allenamento aperto al pubblico presso lo stadio Renzo Barbera. L'iniziativa permette ai tifosi di assistere dal vivo alla sessione di allenamento della squadra, senza restrizioni di accesso. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e mira a coinvolgere i sostenitori in un momento di sport e passione.
Lunedì 11 maggio il Palermo aprirà le porte del Renzo Barbera ai propri tifosi per un allenamento in presenza del pubblico. L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle 17, mentre l’inizio della seduta è previsto un'ora dopo, alle 18. Per l’occasione i tifosi potranno assistere.🔗 Leggi su Today.it
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