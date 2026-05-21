Nell'appuntamento settimanale con 'BordoCam' di 'DAZN' si parla delle partite andate in scena domenica alle 12 per la corsa Champions League. Spazio anche a Genoa-Milan: Modric torna in campo mentre Nkunku palleggia con una gomma da masticare nel prepartita. "Fofana non si deve abbassare, deve partire", subito Massimiliano Allegri, l'allenatore chiede a Nkunku di combattere e alla squadra di restare compatta. Nel secondo tempo Nkunku si guadagna il rigore: Modric esulta e chiede il rosso per il portiere del Genoa, mentre Allegri predica calma. Il francese trasforma il rigore e la panchina rossonera esplode, con l'allenatore che chiede ancora una volta compattezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri show: “Un po’ di veleno!” e non solo: i retroscena di Genoa-Milan

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