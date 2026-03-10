Le risate di Allegri la mossa Estupinan e non solo | tutti i retroscena del derby Milan-Inter

Nel derby tra Milan e Inter, le risate di Allegri hanno attirato l'attenzione, mentre la mossa di Estupinan ha fatto discutere. La partita si è giocata con numerosi colpi di scena e situazioni che hanno coinvolto i due allenatori e i giocatori in campo. Gli episodi più commentati sono stati analizzati nel dettaglio durante l’appuntamento di 'OpenVar'.

Episodio settimanale di 'BordoCam' che analizza il derby Milan-Inter 1-0. Allegri entra in campo felicissimo con un sorriso smagliante. Nel riscaldamento lo staff rossonero parla subito con Estupinan: "Concentrati su quello che devi fare Pervis". Chivu vuole la palla verso Pio Esposito. Dopo pochi minuti torna il tema che deciderà il derby. Allegri a Corradi: "Estupinan deve passare davanti a Luis Hernique perché non lo prende". "Pervis sui cross mettiti davanti a lui", parla così l'allenatore rossonero al terzino sinistro. A Rabiot e Modric Allegri dice di giocare più il pallone e continua a lamentarsi: "Giochiamo troppo veloce sta palla". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Le risate di Allegri, la mossa Estupinan e non solo: tutti i retroscena del derby Milan-Inter Articoli correlati Derby Milan-Inter, il gol di Estupinan ‘dettato’ da Allegri: il retroscena svelato dall’ecuadorianoTra tutti i protagonisti attesi del derby di Milano numero 246, alla fine, è spuntato - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -... Estupinan eroe del derby Milan-Inter, Allegri: “Un premio per lui. Se l’è ampiamente meritato”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... Tutti gli aggiornamenti su Le risate di Allegri la mossa Estupinan... Temi più discussi: Ecco perché Allegri, nonostante Cremona, continuerà a schierare il tridente solo in corso d'opera; Risate tra Leggende, il siparietto tra Modric e Del Piero dopo il derby tra Milan e Inter: Col cibo italiano giochi fino a 50 anni; Sanremo, il segreto della longevità di Gianna Pratesi: Mangio due gelati al giorno e dormo fino all'una; Estupinan 7, Leao 4: le pagelle dei giocatori del Milan nel derby vinto contro l'Inter. Milan, Allegri: L’Inter rimane la netta favorita del campionatoLe parole di Massimiliano Allegri nell'intervista postpartita di Milan-Inter, derby valido per la 28^ giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com Milan-Inter, Allegri: Loro restano favoriti, una vittoria per la ChampionsCon la massima lucidità Massimiliano Allegri commenta la vittoria del Milan nel derby che riporta i rossoneri a -7 dall'Inter: E' stata una bella risposta della squadra in casa, l'Inter è la squadra ... sport.sky.it Open VAR, il commento sul tocco di #Ricci in #Milan- #Inter: “Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci sorprendono i dubbi letti in giro. È un braccio che rimane in sagoma, c’è anche il movimento a togliere di Ricci" x.com Sognare non costa nulla. E allora il passaggio a vuoto dell’Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. Se prima di Milan-Inter il discorso scudetto sembrava oramai archiviato, con il tric - facebook.com facebook