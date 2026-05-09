Roma su Manna il Napoli ha già risposto
A Roma si parla ancora molto del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo, mentre il Napoli ha già risposto ufficialmente alla richiesta. L’attuale dirigente dei partenopei è il principale obiettivo dei giallorossi, anche se la squadra si sta ancora giocando la qualificazione alla prossima Champions League. In città, le discussioni sulla scelta del nuovo dirigente continuano a essere al centro delle conversazioni sportive.
L’attuale direttore sportivo dei partenopei è l’obiettivo principale dei giallorossi Nonostante sia ancora in ballo per un’insperata qualificazione alla prossima Champions League, in casa Roma non si fa che parlare della ricerca al prossimo direttore sportivo. Con Cristiano Giuntoli destinato all’Atalanta e Tony D’Amico che aspetta il Milan, Giovanni Manna si conferma il candidato preferito della famiglia Friedkin. (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo i contatti positivi degli scorsi giorni, il club giallorosso deve superare lo scoglio più grande, rappresentato da un contratto in essere fino al 2029 e dalla richiesta di un indennizzo importante da parte di Aurelio De Laurentiis per lasciare andare il dirigente.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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