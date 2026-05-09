Roma su Manna il Napoli ha già risposto

A Roma si parla ancora molto del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo, mentre il Napoli ha già risposto ufficialmente alla richiesta. L’attuale dirigente dei partenopei è il principale obiettivo dei giallorossi, anche se la squadra si sta ancora giocando la qualificazione alla prossima Champions League. In città, le discussioni sulla scelta del nuovo dirigente continuano a essere al centro delle conversazioni sportive.

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