Romelu Lukaku è tornato a Napoli dopo aver svolto un periodo di allenamento individuale in Belgio. Questa sera raggiungerà la città e, già dalla mattina seguente, si unirà ai suoi compagni di squadra a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti collettivi. La sua presenza è stata confermata da fonti vicine al club, senza che siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Romelu Lukaku rientra a Napoli stasera dopo il periodo di lavoro individuale svolto in Belgio: domani mattina l’attaccante sarà già a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il gruppo. Il punto e tutte le novità di ‘Sky Sport’. Lukaku: rientro a Napoli anticipato. L’attaccante belga ha svolto una seduta di recupero fisico in Belgio per accelerare il rientro in condizione. La scelta del Napoli di anticipare il ritorno rispetto alle idee iniziali riflette la necessità di avere a disposizione una punta centrale per gli ultimi impegni della stagione. Lukaku non è stato disponibile per gli ultimi match giocati dal Napoli e la sua assenza si è fatta sentire nel reparto offensivo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Lukaku, le novità sul rientro a Napoli: il punto di Sky Sport

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