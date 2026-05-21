Allegri e Italiano il Napoli valuta il dopo Conte

Da forzazzurri.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando le opzioni per la guida tecnica della squadra, in vista di un possibile cambio di allenatore. Attualmente, si sta considerando un confronto tra due nomi, Allegri e Italiano, per capire quale possa essere la soluzione più adatta. La decisione riguarda il futuro della squadra e la strategia da adottare dopo l’addio di Conte. La società non ha ancora ufficializzato la scelta e continua a monitorare le possibilità disponibili.

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Il Napoli continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore. La pista Maurizio Sarri resta aperta, ma non ancora definita. Per questo il club azzurro sta valutando anche altre soluzioni per il dopo Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno portando avanti più contatti. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati in una stagione speciale come quella del Centenario. Tra le alternative resta vivo il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato già vicino al Napoli la scorsa estate, prima che Conte decidesse di restare dopo lo scudetto. Il suo futuro, però, dipenderà anche dagli sviluppi in casa Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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