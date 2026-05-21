Allegri e Italiano il Napoli valuta il dopo Conte

Il Napoli sta valutando le opzioni per la guida tecnica della squadra, in vista di un possibile cambio di allenatore. Attualmente, si sta considerando un confronto tra due nomi, Allegri e Italiano, per capire quale possa essere la soluzione più adatta. La decisione riguarda il futuro della squadra e la strategia da adottare dopo l’addio di Conte. La società non ha ancora ufficializzato la scelta e continua a monitorare le possibilità disponibili.

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Il Napoli continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore. La pista Maurizio Sarri resta aperta, ma non ancora definita. Per questo il club azzurro sta valutando anche altre soluzioni per il dopo Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna stanno portando avanti più contatti. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati in una stagione speciale come quella del Centenario. Tra le alternative resta vivo il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato già vicino al Napoli la scorsa estate, prima che Conte decidesse di restare dopo lo scudetto. Il suo futuro, però, dipenderà anche dagli sviluppi in casa Milan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Allegri e Italiano, il Napoli valuta il dopo Conte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e Italiano Chi allenerà il Napoli dopo Conte: Sarri si allontana, avanzano Allegri e Italiano? In Sintesi La trattativa per riportare Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli ha subito una forte e inaspettata frenata. Sarri in pole, ma occhio ai nomi di Allegri e Italiano Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro della panchina del Napoli, con il casting ancora aperto per il post Conte #SSCNapoli #Sarri #Allegri #Italiano x.com [Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit Lazio, rebus allenatore: da Allegri a Italiano, la rivoluzione di Lotito tra sogni e vincoli economiciSecondo quanto riporta Alberto Abbate de Il Messaggero, la Lazio si trova immersa in un fitto intreccio di strategie e trattative per la scelta del prossimo allenatore. Il calciomercato ... ilmessaggero.it SPORTITALIA - Napoli, diversi i nomi per il post Conte: le ultime su Allegri, Sarri e ItalianoAlfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale YouTube: Punto sulle panchine. Cosa è successo rispetto ad oggi? Intanto vorrei ch ... napolimagazine.com