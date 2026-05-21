All' Aurum il congresso regionale unitario di Forza Italia con il ministro Antonio Tajani

Il 13 giugno si terrà a Pescara il congresso regionale di Forza Italia, a cui parteciperà il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che è anche segretario nazionale del partito. L’evento si svolgerà presso l’Aurum, un centro congressi della città. La partecipazione del politico si inserisce tra gli appuntamenti ufficiali del partito a livello regionale e nazionale. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dalle fonti del partito.

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