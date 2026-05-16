Al via il primo congresso regionale di Forza Italia in Calabria | Cannizzaro verso la riconferma

Domani si terrà il primo congresso regionale di Forza Italia in Calabria, che si svolgerà nel Palasport di Lamezia Terme. L’evento rappresenta un momento importante per il partito nella regione, con diversi rappresentanti che parteciperanno alla discussione. Tra le questioni all’ordine del giorno ci sono le candidature e le strategie per le prossime elezioni. Tra i partecipanti, si prevede la presenza di alcuni esponenti di rilievo, tra cui un possibile candidato alla riconferma.

È tutto pronto per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria che si svolgerà domani nel Palasport di Lamezia Terme. "A partire dalle ore 9:30, - si legge in una nota - migliaia di persone prenderanno parte a quella che sarà una vera e propria grande festa di partecipazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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