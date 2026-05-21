All’Accademia Militare grandi esperti per preparare i giovani Ufficiali alle sfide dell' IA
All’Accademia Militare di Modena si sono conclusi recentemente una serie di incontri dedicati all’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo era fornire agli Allievi un’opportunità di confronto con esperti provenienti da ambiti accademici, scientifici e industriali. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi legati alle trasformazioni dell’IA nei settori della sicurezza e della difesa, con un focus sulle sfide che questa tecnologia presenta per i futuri ufficiali.
Presso l’Accademia Militare di Modena si sono conclusi gli incontri dedicati all’Intelligenza Artificiale (IA) per offrire agli Allievi un confronto con esperti del mondo accademico, scientifico e industriale, ed approfondire le trasformazioni dell’IA nei settori della sicurezza, della difesa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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