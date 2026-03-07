L’orgoglio di Giulia da Imola agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare | Giuro per l’Italia

Giulia, originaria di Imola, ha partecipato alla cerimonia di giuramento presso l’Accademia Militare di Modena, dove ha espresso il suo impegno per l’Italia. La giovane ha pronunciato le parole di fedeltà nel cortile d’onore dell’istituto, confermando il suo passaggio da una semplice cittadina a allieva ufficiale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni militari e ha visto la presenza di altre reclute.

Imola, 7 marzo 2026 – Dall'Alberghetti al cortile d'onore dell'Accademia militare di Modena, dove ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Tra i 254 allievi ufficiali del 207esimo corso 'Fermezza' c'è anche una giovane imolese: Giulia Tuzzeo, 20 anni, che ha scelto di intraprendere il percorso per diventare medico militare. La cerimonia ieri mattina alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dei vertici delle Forze armate. Il corso 'Fermezza' conta 254 allievi, di cui 236 italiani e 18 stranieri. Le donne sono 44. Tra loro anche Giulia Tuzzeo, cresciuta in città, dove ha frequentato il liceo scientifico Scienze applicate Alberghetti.