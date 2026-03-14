Sorpresi più volte alla guida con patente ritirata in 13 senza assicurazione | i controlli

Negli ultimi quaranta giorni, la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha effettuato numerosi controlli sulla circolazione stradale. Durante le operazioni sono state fermate 13 persone che guidavano senza assicurazione e più volte sono stati trovati conducenti con patente ritirata. Le attività di prevenzione si sono concentrate principalmente sul territorio e sulle strade della zona.

Il bilancio dell’attività degli ultimi quaranta giorni della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure: 118 i veicoli sprovvisti di revisione Controllo del territorio e della circolazione sulle strade, il bilancio degli ultimi quaranta giorni dell’attività di prevenzione svolta dalla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure. Nel secondo caso il conducente è stato fermato per la seconda volta, in meno di due anni, dalle pattuglie della polizia locale mentre circolava con patente già ritirata in precedenza. I ambedue i casi è stata trasmessa informativa all’autorità giudiziaria e il mezzo è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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