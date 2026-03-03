Alla guida senza patente o assicurazione | raffica di multe a Salerno

A Salerno, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade, multando diversi automobilisti sorpresi a guidare senza patente o assicurazione. Le operazioni fanno parte di una campagna di vigilanza mirata a verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante i controlli, sono state elevate numerose multe a conducenti che si trovavano alla guida senza i documenti richiesti o coperture assicurative valide.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno sta proseguendo nella campagna di vigilanza finalizzata al rispetto delle norme del Codice della Strada, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme del Codice della Strada e assicurare maggiore sicurezza agli automobilisti.Il report. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ha precedenti per spaccio, inseguito: fermato alla guida senza patente e assicurazioneEra noto agli agenti della polizia locale per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Municipale ferma un centauro: era alla guida con patente revocata e senza assicurazioneUn centauro 40enne è stato fermato nella serata di ieri in via Torre della Catena dalla Polizia Municipale.

Una selezione di notizie su Alla guida senza patente o...

Temi più discussi: Salerno, imprenditore ucciso in casa: fermata la moglie 54enne, accusata di omicidio; Rapina, spaccio e porto abusivo di armi: straniero verso il rimpatrio; Rapina a mano armata a Campigliano, sottratti 3.000 euro: indagini in corso; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure.

Guida senza patente e auto non assicurate. Fioccano sanzioni a SalernoIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito dei servizi istituzionali di controllo del territorio, sta proseguendo nella specifica campagna di vigilanza finalizzata al rispetto ... ondanews.it

Salerno, pugno duro dei Carabinieri sulle strade: raffica di sanzioni per guida senza patente e assicurazioneIntensificati i controlli dei Carabinieri a Salerno tra gennaio e febbraio: numerose multe per guida senza patente e mancanza di assicurazione. I dettagli ... infocilento.it

Raffaella Cirillo, 54 anni, è stata portata al carcere di Salerno. La chiamata al 118 e quel taglio che non ha convinto i sanitari - facebook.com facebook

Raffaella Cirillo, 54 anni, è stata portata al carcere di Salerno. La chiamata al 118 e quel taglio che non ha convinto i sanitari x.com