Il 24 marzo 2026, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Brescia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Christian Fregoni, ritenuto responsabile di un incidente stradale che ha causato la morte di una persona. Fregoni è stato giudicato colpevole di omicidio stradale e condannato a una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione.

Brescia, 24 marzo 2026 – Il gup del tribunale di Brescia ha condannato (in primo grado) a 5 anni e 4 mesi Christian Fregoni per omicidio stradale. L’uomo l’ 11 agosto 2023 aveva travolto e ucciso il 30enne motociclista Marco Pancaldi. Il 50enne Fregoni, che era alla guida di un furgone Fiat Fiorino, era risultato positivo agli stupefacenti, un elemento che ha inciso in modo determinante nella decisione del giudice, nonostante la difesa abbia sostenuto la tesi di un guasto meccanico come causa dell'incidente. Caino, scontro frontale tra moto e furgone: morto un 30enne La dinamica dell’incidente. L’incidente era avvenuto sulle cosiddette “Coste di Sant’Eusebio“, in territorio di Caino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caino, provocò un incidente mortale sotto effetto di droga: Christian Fregoni condannato a 5 anni e 4 mesi

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