Alla Distilleria L’immaginazione al potere due serate di musica e teatro

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, nella Distilleria di San Cesario di Lecce si svolgeranno due serate dedicate a musica e teatro, organizzate da Astràgali Teatro nell’ambito della rassegna “Visioni dal Paese Grande”. L’evento, curato dall’Associazione Lecce77, nasce con l’obiettivo di offrire un programma culturale che unisce diverse espressioni artistiche. La manifestazione prevede spettacoli e performance che coinvolgeranno il pubblico presente presso la location.

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