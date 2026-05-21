Alla Distilleria L’immaginazione al potere due serate di musica e teatro
Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, nella Distilleria di San Cesario di Lecce si svolgeranno due serate dedicate a musica e teatro, organizzate da Astràgali Teatro nell’ambito della rassegna “Visioni dal Paese Grande”. L’evento, curato dall’Associazione Lecce77, nasce con l’obiettivo di offrire un programma culturale che unisce diverse espressioni artistiche. La manifestazione prevede spettacoli e performance che coinvolgeranno il pubblico presente presso la location.
SAN CESARIO DI LECCE - Sabato 23 e domenica 24 maggio, nella Distilleria di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro, per la rassegna “Visioni dal Paese Grande”, propone “L’immaginazione al potere”, due serate di musica e teatro curate dall’Associazione Lecce77, nata nel 2022 con lo scopo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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