Edoardo Leo torna al Teatro Colosseo di Torino | due serate tra risate musica e storie da raccontare

L’attore e regista torna a esibirsi sul palcoscenico del Teatro Colosseo di Torino con due serate programmate per mercoledì 8 e giovedì 9 aprile alle ore 20. La scena sarà allestita con un leggio, mentre il protagonista porterà in scena un racconto arricchito da appunti, ritagli e ricordi accumulati in vent’anni di lavoro. Lo spettacolo prevede momenti di umorismo, musica e narrazione.

Un palco, un leggio e vent'anni di appunti, ritagli e ricordi. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Colosseo, in via Madama Cristina 71, riabbraccia Edoardo Leo con il suo acclamato reading-spettacolo "Ti racconto una storia". Dopo i ripetuti sold-out delle scorse stagioni, l'attore e regista romano torna sotto la Mole per trasformarsi nuovamente in un "cantastorie contemporaneo", capace di incantare la platea con un flusso continuo di parole e musica. Lo spettacolo non è mai uguale a se stesso: cambia ogni sera, adattandosi al respiro del pubblico e allo spirito del momento. Edoardo Leo mette in scena un... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Le Guerriere K-Pop a Torino: due weekend di musica e show epico al Teatro ColosseoSe siete pronti a lasciarvi travolgere dall'energia della musica coreana, segnatevi queste due date: sabato 14 e domenica 22 febbraio 2026.

Leggi anche: Due serate tra teatro e musica celtica con “Mathilde” a Morrigan’s Wake

Temi più discussi: EDOARDO LEO | TI RACCONTO UNA STORIA; Edoardo Leo: Amo poesia e humour, svelano l’ovvio invisibile; Torna Villa in vita Fermo Festival, tra gli spettacoli quelli di Luca Bizzarri, Edoardo Leo e Daniele Silvestri; Edoardo Leo torna in scena a Milano nel 2026 con Ti racconto una storia.

Per te, trama e cast del film con Edoardo Leo al cinema dal 17 ottobrePer te è un film di genere drammatico diretto dal regista e sceneggiatore italiano Alessandro Aronadio (autore di Due vite per caso e Io c'è) e prodotto da Edoardo Leo con PiperFilm, Lungta Film e ... tg24.sky.it

«Per te», il nuovo film di Edoardo Leo: «Una dedica per mia nonna e per tutte le famiglie colpite dall’Alzheimer»Edoardo Leo torna al cinema, la settimana prossima, con Per te, un lungometraggio che ha al centro un tema importante, la malattia di Alzheimer. Il film, diretto da Alessandro Aronadio, infatti si ... ilmattino.it

Il grande Edoardo Leo, super giallorosso #centomilavoci #ASRoma #EdoardoLeo #Cinema #ForzaRoma - facebook.com facebook

Le parole di Edoardo Leo dopo il Messico: gestione, pazienza e il momento giusto per restare davanti. #ACIESport #SimRacing #iRacing @ACI_Sport x.com