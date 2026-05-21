Alla ChorusLife Arena arriva Cenerentola – Il musical

Da bergamonews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 aprile 2027, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, andrà in scena “Cenerentola – Il musical”. La rappresentazione riproporrà la celebre fiaba con scenografie di grandi dimensioni e un allestimento che combina magia ed emozioni. La produzione si svolgerà sul nuovo palcoscenico del teatro, offrendo al pubblico un’occasione per rivivere una delle storie più conosciute e amate di sempre. L’evento si inserisce nel calendario degli spettacoli della stagione teatrale della struttura.

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La data da segnare in calendario è quella del 4 aprile 2027: la fiaba più amata di sempre torna a teatro tra magia, emozione e grandi scenografie La data da segnare in calendario è quella del 4 aprile 2027: la fiaba più amata di sempre torna a teatro tra magia, emozione e grandi scenografie e va in scena sul nuovo palcoscenico di Bergamo. Una storia senza tempo pronta a rivivere sul palco in una nuova, spettacolare produzione capace di conquistare il pubblico di ogni età. “Cenerentola – Il Musical” riporta in scena la celebre fiaba della ragazza diventata principessa, trasformandola in un’esperienza teatrale immersiva fatta di emozioni, musica e meraviglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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