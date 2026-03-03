Annunciata la data del musical Maradona – El Diego alla ChorusLife Arena

È stata annunciata la data del musical “Maradona – El Diego” che si terrà alla ChorusLife Arena. La Patagonia Group presenterà uno spettacolo ispirato al libro di Francesco Pisani, “L’Avvocato del D10S”, che racconterà la vita di Diego Armando Maradona concentrandosi sul suo percorso umano oltre che sulla sua carriera sportiva. Lo spettacolo è un progetto originale e di ampio respiro.

Lo spettacolo andrà in scena il 2 aprile 2027. Sul palco Lorenzo Salvetti, che è già stato protagonista dell’edizione 2024 di X Factor e attualmente è in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi Il giovane cantautore Lorenzo Salvetti, attore, musicista e cantante poliedrico, capace di unire interpretazione, presenza scenica e vocalità in un personaggio complesso e amatissimo dal pubblico giovane. Lorenzo Salvetti, già rivelazione dell’edizione 2024 di X Factor, dove si è classificato 4° finalista, è attualmente in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Attraverso la sua voce e la sua energia, il pubblico rivivrà i momenti più intensi e gloriosi della parabola di Diego, in un’interpretazione intensa, fisica ed emotiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Maradona el Diego, musical con Lorenzo SalvettiArezzo, 24 febbraio 2026 – La società Patagonia Group annuncia ufficialmente l’avvio del nuovo progetto teatrale nazionale: Maradona el diego musical...

Leggi anche: Anche a Bergamo arriva «Maradona - El Diego», il musical

Aggiornamenti e notizie su ChorusLife Arena

Discussioni sull' argomento POOH | ANNUNCIATA LA TERZA DATA ALL'ARENA DI VERONA; LAUFEY: orari e ultime disponibilità per il concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Annunciata la data del musical Maradona – El Diego alla ChorusLife ArenaLo spettacolo andrà in scena il 2 aprile 2027. Sul palco Lorenzo Salvetti, che è già stato protagonista dell'edizione 2024 di X Factor e attualmente è in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi ... bergamonews.it

I Nomadi arrivano a Bergamo: annunciata la data del concerto alla ChorusLife ArenaDopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live disponibile da settembre scorso in doppio vinile, formato digitale e CD. L’album è disponibile in pre-order ... bergamonews.it

Alla ChorusLife Arena il 2 aprile del 2027, nel corso di un tour che toccherà le più importanti città italiane. x.com

Alla ChorusLife Arena il 2 aprile del 2027, nel corso di un tour che toccherà le più importanti città italiane. - facebook.com facebook