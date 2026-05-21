Durante la Biennale Arte di Venezia, un artista proveniente da Pietrasanta è presente con una sua opera. La mostra raccoglie diverse espressioni artistiche internazionali e si svolge nel contesto di un evento che si tiene ogni due anni. L'artista in questione espone un’opera che si inserisce nel percorso espositivo, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori. La presenza di Saltarelli si aggiunge alle numerose partecipazioni di artisti provenienti da varie parti del mondo.

C’è anche un artista di Pietrasanta alla Biennale Arte di Venezia. Andrea Saltarelli (nella foto) partecipa con l’opera " Figura Femminile Graffittica " esposta nel Padiglione Grenada, ospitato nello Spazio Berlendis e porta nella più importante manifestazione internazionale dedicata all’ arte contemporanea il nome della città versiliese da sempre simbolo di creatività e tradizione artistica. "Figura Femminile Graffittica" rappresenta pienamente la ricerca artistica dell’artista Andrea Saltarelli: un’opera intensa, contemporanea, capace di fondere l’energia della terra, la memoria visiva e i richiami alle figure arcaiche. Il segno graffiante e materico dialoga con la tradizione artistica di Pietrasanta, città che negli anni ha saputo attrarre e formare artisti provenienti da tutto il mondo, mantenendo vivo un patrimonio culturale unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Biennale. Saltarelli presente con un’opera

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