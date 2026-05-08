Il ritorno di Sgarbi alla Biennale per Banksy | Opera che appartiene alla storia

Da ilgiornale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, è tornata visibile al pubblico l’opera di Banksy intitolata “The Migrant Child”, realizzata tra l’8 e il 9 maggio 2019. L’opera, che affronta i temi dei diritti dei minori e delle migrazioni, è stata nuovamente esposta al pubblico dopo un periodo di assenza. Il suo ritorno ha suscitato l’attenzione di diversi protagonisti dell’arte e della cultura, tra cui il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha commentato la sua presenza alla Biennale.

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È tornata visibile al pubblico “The Migrant Child”, l’opera realizzata dallo street artista britannico Banksy a Venezia la notte tra l’8 e il 9 maggio 2019 che accende i riflettori sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni. Tra i protagonisti della presentazione del restauro, avvenuta alla 61. Biennale d'arte, c’era anche Vittorio Sgarbi, che ha recitato un ruolo di primo piano nel salvataggio dell’opera. Su invito del Mic e in particolare di Sgarbi, all’epoca sottosegretario, tre anni Banca Ifis ha acquistato il palazzetto sul ponte di San Pantalon e successivamente ha fatto restaurare il murale, staccato con la sua porzione di parete.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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