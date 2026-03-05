Duse D’annunzio Puccini e le altre | conversazione con Claudio Saltarelli alla Rosso Tiziano

Giovedì 12 marzo alle 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano si terrà una conversazione con Claudio Saltarelli, intervistato da Sara Casagrande. Il focus dell'incontro sono le figure di Giacomo Puccini, Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio e altre personalità che hanno avuto un ruolo nel primo Novecento italiano. L'evento si svolgerà nella sede della galleria e sarà aperto al pubblico.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Proiezione di immagini d’epoca e documenti originali con commento proposto da Claudio Saltarelli, autore - tra le altre numerose opere - di "Predestinati - storia d’uno e d’altri amori". (Salone Int. del Libro di Londra), "Amari Incanti - Ghisolabella e Ariel" (Salone Int. del Libro di Parigi). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il dramma d’amore Duse-d’Annunzio nel libro di Claudio Saltarelli: presentazione al PalabancaEventi"Amari incanti - Ghisolabella e Ariel" è un dramma d’amore e di sensi in tre atti scritto dal maestro Claudio Saltarelli per i tipi della...

"Storie, note, visioni: Il mistero della bellezza", conversazione alla Rosso TizianoGiovedì 26 febbraio alle ore 17,30 alla Galleria Rosso Tiziano, via Taverna 41 – Piacenza, appuntamento con l’incontro "Storie, note, visioni: Il...