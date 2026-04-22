Un portiere brasiliano, attualmente sotto contratto con un club inglese, ha dichiarato pubblicamente l’intenzione di tornare in Italia. La sua volontà sarà comunicata nelle prossime settimane alla società inglese, con cui ha un accordo in corso. La squadra italiana, interessata a rafforzare la propria linea difensiva, sta valutando l’eventuale trattativa per il trasferimento. La situazione si sviluppa in un momento di mercato estivo molto movimentato.

di Luca Fioretti Alisson Juve infiamma il mercato estivo: la dirigenza bianconera sogna il grande colpo internazionale per rinforzare i pali per Spalletti. La Juventus vuole acquistare un portiere di altissimo livello e il nome in cima alla lista è quello di Alisson. Il fuoriclasse brasiliano rappresenta il vero obiettivo da sogno per blindare i pali della Vecchia Signora nella prossima stagione. Le recenti indiscrezioni confermano l’interesse: come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza sta monitorando la situazione con grandissima attenzione per tentare l’affondo decisivo. Gli inglesi hanno prolungato il suo contratto fino al 2027, ma il futuro del calciatore resta ancora tutto da scrivere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, il brasiliano adesso esce allo scoperto: vuole tornare in Italia e ne parlerà col Liverpool! Gli aggiornamenti

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