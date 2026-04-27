Alisson Juve accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano Che cosa sta succedendo

Si intensificano le trattative tra la Juventus e il portiere brasiliano del Liverpool. Le due parti sono vicine a definire un accordo e le discussioni proseguono da alcuni giorni. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le fonti vicine alle rispettive società indicano che l’intesa potrebbe essere raggiunta a breve. La trattativa riguarda la possibile cessione del portiere, attualmente al centro delle conversazioni tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società torinese e l’estremo difensore del Liverpool. Vediamo cosa sta succedendo. La Juve prosegue con determinazione il proprio piano di rafforzamento della rosa, spostando l’attenzione su un tassello fondamentale per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta accelerando in modo significativo per assicurarsi un nuovo numero uno di spessore internazionale. ULTIMISSIME JUVE LIVE Le ultime indiscrezioni riguardano Alisson. Le voci su un possibile accordo con l’estremo difensore brasiliano si fanno sempre più concrete e insistenti, delineando una strategia chiara per blindare la porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Notizie correlate Senesi Juve: la società bianconera prepara l’offerta, ma c’è il nodo economico e quello legato alla concorrenza. Che cosa sta succedendoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Alisson Juve, ostacoli economici nella trattativa per il brasiliano. Ecco la posizione della società bianconeradi Angelo CiarlettaAlisson Juve, ci sono ostacoli economici nella trattativa per il portiere del Liverpool. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve-Alisson, la trattativa avanza: l'agente del brasiliano è atteso in Italia. Summit in vista; Juventus-Alisson, accordo verbale: l'agente del portiere atteso in Italia; Alisson apre alla Juventus, il sogno può diventare realtà. Lo scenario; Accordo verbale tra la Juventus e Alisson: cosa manca per l'arrivo a Torino del portiere brasiliano. Alisson alla Juventus, accelerata totale e nuove confermeAlisson alla Juventus - Nuova accelerata della Juventus per il colpo Alisson in porta: conferme sul sì dell'ex Roma, che succede ora! fantamaster.it Juve, accordo verbale con Alisson: sarà il rinforzo in porta?La Juventus avrebbe trovato un accordo verbale con Alisson Becker, portiere classe 1992 del Liverpool e della nazionale brasiliana, per il trasferimento a Torino in estate. Come riportato ... tuttojuve.com Alisson Juve Accordo vicino - facebook.com facebook #Alisson #Juve Le parole di #Bremer x.com