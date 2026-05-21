Alexandra di Hannover ha corso in incognito alla Mezza Maratona di Brooklyn insieme al suo fidanzato. La partecipazione è stata segnalata da alcuni testimoni e non risultava registrata ufficialmente tra i concorrenti. La donna è nota per essere una runner professionista, anche se si pensava che il suo impegno sportivo si limitasse a pratiche più leggere. La sua presenza durante l’evento ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati di corsa. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulle sue motivazioni o sulla durata della partecipazione.

Che amasse lo sport si sapeva. Ma non così tanto da macinare decine di chilometri di corsa. Inaspettatamente, invece, Alexandra di Hannover è una runner professionista. Lo dimostra la sua presenza, il 16 maggio, a New York alla Mezza Maratona di Brooklyn. Alexandra di Hannover alla Mezza Maratona di Brooklyn. La scorsa settimana la principessa Alexandra, figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito Ernest di Hannover è volata negli Stati Uniti. A New York, per la precisione, per partecipare a un’importante competizione sportiva. Accompagnata dall’onnipresente fidanzato Ben-Sylvester Strautmann, ha corso la Mezza Maratona di Brooklyn, una gara leggendaria che riunisce atleti professionisti e dilettanti in un percorso che attraversa uno dei quartieri più iconici della Grande Mela. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alexandra di Hannover ha partecipato, in incognito, con il fidanzato Ben alla Mezza Maratona di Brooklyn

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