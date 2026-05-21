Alexandra di Hannover ha partecipato in incognito con il fidanzato Ben alla Mezza Maratona di Brooklyn
Alexandra di Hannover ha corso in incognito alla Mezza Maratona di Brooklyn insieme al suo fidanzato. La partecipazione è stata segnalata da alcuni testimoni e non risultava registrata ufficialmente tra i concorrenti. La donna è nota per essere una runner professionista, anche se si pensava che il suo impegno sportivo si limitasse a pratiche più leggere. La sua presenza durante l’evento ha attirato l’attenzione di alcuni appassionati di corsa. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulle sue motivazioni o sulla durata della partecipazione.
Che amasse lo sport si sapeva. Ma non così tanto da macinare decine di chilometri di corsa. Inaspettatamente, invece, Alexandra di Hannover è una runner professionista. Lo dimostra la sua presenza, il 16 maggio, a New York alla Mezza Maratona di Brooklyn. Alexandra di Hannover alla Mezza Maratona di Brooklyn. La scorsa settimana la principessa Alexandra, figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito Ernest di Hannover è volata negli Stati Uniti. A New York, per la precisione, per partecipare a un’importante competizione sportiva. Accompagnata dall’onnipresente fidanzato Ben-Sylvester Strautmann, ha corso la Mezza Maratona di Brooklyn, una gara leggendaria che riunisce atleti professionisti e dilettanti in un percorso che attraversa uno dei quartieri più iconici della Grande Mela. 🔗 Leggi su Amica.it
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