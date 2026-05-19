Mette-Marit di Norvegia alla Festa Nazionale con il respiratore La figlia Ingrid Alexandra ha partecipato dall' Australia
Il 17 maggio, in Norvegia, si festeggia la Festa Nazionale, un momento di grande tradizione e partecipazione pubblica. Quest’anno, tra i membri della famiglia reale, la regina consorte ha partecipato all’evento indossando un respiratore. La figlia della regina, invece, ha preso parte alla celebrazione dall’Australia, dove si trova attualmente. Durante la giornata, la famiglia reale si è mostrata in pubblico in diverse occasioni, salutando i cittadini e assistendo alle manifestazioni organizzate per l’occasione.
Il 17 maggio, in Norvegia, si celebra la Festa Nazionale. Uno tra gli appuntamenti più importanti dell’anno, durante il quale la royal family appare in pubblico per salutare i sudditi e assistere ai vari eventi in programma. È accaduto anche quest’anno, domenica scorsa, quando re Harald e la regina Sonja si sono affacciati dal balcone del Palazzo Reale di Oslo. Insieme a loro anche l’erede al trono, il principe Haakon, e sua moglie, la principessa Mette-Marit. Presente anche il loro secondogenito, il principe Sverre Magnus. Assente, invece, la loro primogenita Ingrid Alexandra, in questi mesi di base in Australia. Mette-Marit torna in pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it
Pt 1/3 - Mette-Marit: más debilitada que nunca en la Fiesta Nacional de Noruega
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