Mette-Marit di Norvegia alla Festa Nazionale con il respiratore La figlia Ingrid Alexandra ha partecipato dall' Australia

Il 17 maggio, in Norvegia, si festeggia la Festa Nazionale, un momento di grande tradizione e partecipazione pubblica. Quest’anno, tra i membri della famiglia reale, la regina consorte ha partecipato all’evento indossando un respiratore. La figlia della regina, invece, ha preso parte alla celebrazione dall’Australia, dove si trova attualmente. Durante la giornata, la famiglia reale si è mostrata in pubblico in diverse occasioni, salutando i cittadini e assistendo alle manifestazioni organizzate per l’occasione.

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