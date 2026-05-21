Alexander Lind ringrazia il Norsjaelland | Avrei voluto fare di più | ma sono felice

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Lind ha espresso gratitudine nei confronti del club Norsjaelland, affermando di aver voluto fare di più ma di essere comunque soddisfatto. La stagione di calcio in Italia è ancora in corso, mentre altri campionati sono già terminati, portando molti giocatori in prestito a lasciare le rispettive squadre. Questi trasferimenti si sono verificati in un periodo in cui i giocatori si preparano per nuove esperienze o per il rientro nelle società di appartenenza.

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La Serie A deve ancora concludersi, mentre gli altri campionati già sono terminati. Di conseguenza, molti giocatori in prestito hanno già salutato le squadre dove hanno militato. Lo hanno iniziato a fare anche alcuni dei ventiquattro calciatori attesi di ritorno a Pisa questa estate. "Ah, che bella stagione!" ha scritto Alexander Lind sul proprio profilo Instagram. "Un grande grazie a tutti quelli del Norsjaelland per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno in cui ho messo piede nel club. Mi sono goduto ogni singolo giorno qui, e soprattutto il tempo trascorso in campo". L’attaccante danese è in attesa di capire se il club eserciterà il proprio diritto di riscatto (in ogni caso il Pisa ha mantenuto il contro riscatto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Alexander Lind ringrazia il Norsjaelland: "Avrei voluto fare di più: ma sono felice"
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