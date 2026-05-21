Alexander Lind ha espresso gratitudine nei confronti del club Norsjaelland, affermando di aver voluto fare di più ma di essere comunque soddisfatto. La stagione di calcio in Italia è ancora in corso, mentre altri campionati sono già terminati, portando molti giocatori in prestito a lasciare le rispettive squadre. Questi trasferimenti si sono verificati in un periodo in cui i giocatori si preparano per nuove esperienze o per il rientro nelle società di appartenenza.

La Serie A deve ancora concludersi, mentre gli altri campionati già sono terminati. Di conseguenza, molti giocatori in prestito hanno già salutato le squadre dove hanno militato. Lo hanno iniziato a fare anche alcuni dei ventiquattro calciatori attesi di ritorno a Pisa questa estate. "Ah, che bella stagione!" ha scritto Alexander Lind sul proprio profilo Instagram. "Un grande grazie a tutti quelli del Norsjaelland per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno in cui ho messo piede nel club. Mi sono goduto ogni singolo giorno qui, e soprattutto il tempo trascorso in campo". L’attaccante danese è in attesa di capire se il club eserciterà il proprio diritto di riscatto (in ogni caso il Pisa ha mantenuto il contro riscatto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alexander Lind ringrazia il Norsjaelland: "Avrei voluto fare di più: ma sono felice"

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