Problemi cardiaci ufficiale il ritiro a 34 anni | Avrei voluto fare di più

Un calciatore di 34 anni ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a causa di problemi cardiaci. La decisione è stata comunicata congiuntamente dal club e dal giocatore, che ha vinto 16 trofei nel corso della carriera e ha disputato 556 partite ufficiali, senza includere le gare con la nazionale. L’addio arriva in un momento in cui si vociferava da tempo, dopo anni di impegno e successi nel calcio professionistico.

L’annuncio era nell’aria ed è arrivato pressoché puntuale: si ritira, appende le scarpette al chiodo a 34 anni dopo aver disputato le bellezza di 556 partite ufficiali, senza contare quelle con la propria Nazionale. Oscar dos Santos Emboaba Junior, noto semplicemente come Oscar dice addio al calcio giocato. Un anno fa era tornato a casa, in Brasile e nel suo San Paolo, dopo ben otto anni trascorsi in Cina allo Shanghai. Lasciò il Chelsea, il calcio d’elite, per circa 60 milioni di euro e nel momento migliore della sua carriera. Una carriera che si interrompe definitivamente a causa soprattutto di problemi cardiaci riscontratigli nel novembre scorso durante le rituali visite mediche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Problemi cardiaci, ufficiale il ritiro a 34 anni: “Avrei voluto fare di più” Leggi anche: Meluso: “A Napoli fu difficile impormi come ero abituato a fare. Avrei voluto prendere Sesko e Theate” Gli Omega-3 riducono il rischio di problemi cardiaci nei pazienti in dialisiUn integratore giornaliero di olio di pesce può aiutare a proteggere il cuore dei pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale. Temi più discussi: In Salute. Problemi di cuore? Una mammografia per capire se sei a rischio; Oscar annuncia il ritiro a 34 anni per problemi cardiaci: Avrei voluto fare di più; Oscar annuncia ufficialmente il ritiro a 34 anni: l'ex Chelsea era stato fermato da problemi cardiaci; Il vero effetto dell’alcol: cuore vs cancro. Oscar annuncia ufficialmente il ritiro a 34 anni: l'ex Chelsea era stato fermato da problemi cardiaciIl talento brasiliano, che ha vinto due Premier League con la maglia del Chelsea, ha annunciato il suo addio al calcio giocato sui canali social del San Paolo dopo alcuni problemi di salute. msn.com Mario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: Il mio cuore fa le bizzeMario Cipollini, che è stato un ciclista di altissimo livello, velocista doc, è stato campione del mondo nel 2002, attualmente è ricoverato in ospedale ad Ancona per problemi cardiaci. La notizia l'ha ... fanpage.it Il centrocampista brasiliano Oscar si è ritirato dal calcio dopo che aveva avuto alcuni problemi cardiaci x.com La prevenzione cardiovascolare è fondamentale per individuare precocemente eventuali problemi cardiaci e intervenire in modo efficace. Un check-up regolare permette di monitorare la salute del cuore in modo accurato e sicuro. Il Dott. Carlos Alberto Cent facebook