In un nuovo libro, un preparatore mentale della Federazione Italiana Tennis e Padel riflette sull'importanza di riprendere il controllo del proprio tempo. Suggerisce di chiedersi cosa si vorrebbe fare se non si fosse più presenti, una domanda che può risultare scomoda ma che invita a riflettere sulle priorità personali. Il testo affronta il tema di come uscire dal ciclo della performance continua e ritrovare il proprio equilibrio.

Perché ha sentito il bisogno di affrontare proprio questo tema? «Perché in tutti gli ambiti in cui lavoro - dalla salute mentale allo sport agonistico, fino all’università - vedo la stessa dinamica: una corsa incessante, una frenesia che ci ha fatto perdere la capacità di sostare. A farmelo capire con chiarezza è stata una giovane paziente, Ingrid, che un giorno mi ha detto: “Ho un problema: non riesco a ritagliarmi tempo. Vorrei imparare a stare. Nessuno ci dice che ogni tanto è giusto fermarsi, che va bene sentirsi persi e che non siamo rotti solo perché non sappiamo dove stiamo andando.” Quelle parole mi hanno colpito profondamente. Ho pensato che ci fosse qualcosa da dire, forse qualcosa da restituire, sull’importanza di fermarsi e abitare un tempo di qualità».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alfredo Altomonte e l'importanza di riprendere il controllo del proprio tempo: «Chiedetevi: “E se domani non ci fossi più, che cosa avrei voluto fare e non sto facendo”? È una domanda scomoda, ma potentissima»

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