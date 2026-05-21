Dopo il torneo che un anno fa ha segnato un cambiamento nella sua carriera, Alexander Bublik si presenta di nuovo al Roland Garros. In quell’occasione, la sua partecipazione aveva attirato l’attenzione di pubblico e media, portando a discussioni sul suo stile di gioco e le sue affermazioni sul doppio. Ora, il tennista si mostra con un atteggiamento diverso, mentre si prepara a competere nel torneo parigino, senza più quell’effetto sorpresa che aveva caratterizzato il suo debutto.

A un anno di distanza dal torneo che ha cambiato la percezione della sua carriera, Alexander Bublik si ripresenta al Roland Garros con uno status completamente diverso. Dodici mesi fa, a Parigi, il kazako aveva dato il via alla sua ascesa verso la top-10 ATP, spingendosi fino agli ottavi e arrendendosi soltanto a Jannik Sinner, poi finalista del torneo. Oggi attorno a lui ci sono aspettative più alte, maggiore attenzione mediatica e la solita curiosità per un giocatore capace di alternare colpi spettacolari a dichiarazioni destinate a far discutere. La stagione sulla terra battuta non ha ancora regalato segnali particolarmente convincenti, anche s e Bublik resta uno dei profili più imprevedibili del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Bublik: “Il doppio non è tennis, ci gioca chi non è capace in singolare. E poi c’è il padel…”

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