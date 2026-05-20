Il tennista russo ha espresso opinioni forti riguardo a chi si dedica al doppio e al padel, sostenendo che chi non sa giocare a singolare non può definirsi un vero tennista. Durante un'intervista, ha spiegato che queste discipline richiedono competenze diverse e che, a suo avviso, il vero tennis si gioca in singolare. Bublik ha anche criticato chi si affida esclusivamente al doppio o al padel, ritenendo che queste attività non siano rappresentative del livello di abilità richiesto nel tennis tradizionale.

(Adnkronos) – Chi gioca in doppio non è un vero tennista, almeno secondo Alexander Bublik. Il giocatore kazako è tornato a far parlare di sé, come spesso gli capita, con una polemica per la verità non nuova, confermando la sua avversione per il doppio e, a quanto pare anche per il padel: "Non è tennis, . L'articolo Bublik contro doppio e padel: “Se non sai giocare a tennis.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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