Aleksander Bublik | Gioco a tennis per i soldi Poi stuzzica doppisti e giocatori di padel

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, un tennista kazako ha dichiarato di giocare a tennis per denaro. Ha inoltre commentato in modo diretto sui colleghi che praticano il doppio, affermando che chi non sa giocare in singolo si dedica al doppio. Ha anche rivolto alcune parole ai giocatori di padel, senza entrare nei dettagli. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni nel mondo del tennis, con alcune critiche e discussioni in merito alle sue opinioni.

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Il tennista kazako in un'intervista è stato durissimo nei confronti dei tennisti che giocano il doppio e con chi gioca a padel: "Se non sai giocare in singolo giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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