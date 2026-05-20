Aleksander Bublik | Gioco a tennis per i soldi Poi stuzzica doppisti e giocatori di padel

Durante un'intervista, un tennista kazako ha dichiarato di giocare a tennis per denaro. Ha inoltre commentato in modo diretto sui colleghi che praticano il doppio, affermando che chi non sa giocare in singolo si dedica al doppio. Ha anche rivolto alcune parole ai giocatori di padel, senza entrare nei dettagli. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni nel mondo del tennis, con alcune critiche e discussioni in merito alle sue opinioni.

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