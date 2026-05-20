Aleksander Bublik | Gioco a tennis per i soldi Poi stuzzica doppisti e giocatori di padel
Durante un'intervista, un tennista kazako ha dichiarato di giocare a tennis per denaro. Ha inoltre commentato in modo diretto sui colleghi che praticano il doppio, affermando che chi non sa giocare in singolo si dedica al doppio. Ha anche rivolto alcune parole ai giocatori di padel, senza entrare nei dettagli. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni nel mondo del tennis, con alcune critiche e discussioni in merito alle sue opinioni.
Il tennista kazako in un'intervista è stato durissimo nei confronti dei tennisti che giocano il doppio e con chi gioca a padel: "Se non sai giocare in singolo giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alexander Bublik: The Ringmaster | ATP Originals
Sullo stesso argomento
Fabio Fognini oggi: “Non posso più correre per colpa della caviglia. Gioco a golf, a volte a padel”Fabio Fognini racconta la sua vita dopo il ritiro dal tennis ai microfoni di Roddick: "Non posso più correre per i problemi alla caviglia".
Leggi anche: Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi: “Sono già belli, non si può avere tutto”, ma poi vincono
Aleksander Bublik: Gioco a tennis per i soldi. Poi stuzzica giocatori di padel e doppistiIl tennista kazako in un'intervista è stato durissimo nei confronti dei tennisti che giocano il doppio e con chi gioca a padel: Se non sai giocare ... fanpage.it
Metti il tennista russo Alexander Bublik, Charlie's Rooftop Bar all’ultimo piano dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace by IHG, le proposte a tema dello Chef Marco Ciccotelli, il cocktail Charlie’s cup, l'atmosfera degli Internazionali di Tennis nella Ca facebook
Alexander Bublik, chi è il tennista russo-kazako contro Sinner a Vienna 2025Osso duro in campo, è dotato di uno stile di gioco estroso e a tratti irriverente che spesso fa anche innervosire i suoi avversari. Vincitore di otto titoli Atp in carriera, è attualmente 16 del mondo ... lettera43.it